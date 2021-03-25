‘Sıkı duruş’ söylemi yetmedi: Moody’s ‘Merkez’ değişikliğiyle gelen riskleri sıraladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, faiz artırımından sonra gelen Merkez Bankası’ndaki başkan değişikliğinin Türk bankalarının kredi notu açısından olumsuz olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Naci Ağbal’ın yerine, kendisi gibi, yüksek faizin enflasyona neden olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini savunan Şahap Kavcıoğlu’nu getirmişti. Uzmanlarsa bu görüşün ekonomi doktrininde genel kabul gören öğretilere ters olduğunu savunuyor. Bu sebeple piyasada, atama sonrası geleneksel politikaların dışına çıkılacağı ve faizinin tekrar düşürüleceği beklentisi oluşmuş, TL’de değer kaybı, borsada düşüş görülmüştü.

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Moody’s, bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Fitch gibi gelişmelerin kredi notlarını etkileyebileceğini belirtti.

‘Olumsuz’

Moody’s tarafından bugün tarihli yayımlanan haftalık kredi görünümü raporunda şu değerlendirmeler yer aldı:

*Naci Ağbal’ın atandıktan sadece dört ay sonra, faiz artırımının ardından MB başkanı görevinden alınması Türk bankalarının kredi notu açısından olumsuz.

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*Bankaların piyasalardan borçlanması MB’nin kredibilitesi azaldığında daha maliyetli, sendikasyonlar kısa vade ile sınırlı olur.

*TL’nin değer kaybı ve enflasyonun yükselmesi halinde yurt içi tasarruf sahiplerinin güveni zedelenecek ve yüksek seviyede olan dolarizasyon artacaktır.

*TL’nin değer kaybı portföy ve yatırım kanalıyla Türkiye’ye para girişlerini azaltacak ve gerçekleşme ihtimali çok düşük de olsa hükümetin uyguladığı politikalar sonucu sermaye kontrollerinin başlatılması riskini artıracaktır.

*Türk bankalarının yeterli yabancı para likiditesine sahip olması ve 2018 krizinden bu yana dış finansman gereksinimlerini azaltmış olmaları riskleri kısmen sınırlıyor.