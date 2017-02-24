‘Şikede kumpas’ta ara karar: Müdahil olmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye ret, bir sonraki duruşma 22 Mayıs’ta

‘Futbolda şike’ soruşturmasında ‘kumpas’ kurulduğu iddiasıyla 15’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Tutuklu sanık Lokman Yanık’ın tahliyesine karar veren mahkeme, diğer tutuklu sanıklarınsa savunmalarının alınmamış olması, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı gibi gerekçelerle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye ret

DHA’nın haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü A.Ş., Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Fenerbahçe Spor Ürünleri (Fenerium) A.Ş., ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği gibi tüzel kişiliklerin davaya müdahil olma talebi reddedildi. Aralarında Aziz Yıldırım, Ümit Karan, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz gibi isimlerin de bulunduğu birçok kişinin davaya katılma talepleriyse kabul edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmaların 22 Mayıs’ta Silivri’de görülmesini kararlaştırdı.