‘Şikede kumpas’ davasında ikinci gün: Sanıklardan biri Aziz Yıldırım hakkında ‘konuşmama tedbiri’ istedi 

Silivri’de görülmeye başlanan ‘şikede kumpas’ davasının ikinci gününde iddianamenin okunması tamamlandı.

‘Cuma günü ara kararlar verilecek’

Davanın seyrine ilişkin gün sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, “Şu an sadece iddianame özetlendi. Esasa ilişkin bir işlem yapılmadı. Çarşamba ve perşembe günü sorgular yapılacak, muhtemelen cuma günü de ara kararlar verilecek. Bu açıdan cuma günü önemli” dedi.

‘Başkana konuşmama tedbiri verilmesi istendi’

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım’ın dün mahkeme çıkışında yaptığı açıklamalarla ilgili bir sanığın itirazda bulunduğunu dile getiren Mosturoğlu, şunları söyledi: “Sanıklardan bir tanesi dün mahkemeden sonra başkanın yaptığı konuşmayla ilgili olarak başkana konuşmama tedbiri verilmesini istedi. Ne kadar hukuka uygun ya da değil cuma günü mahkeme buna karar verecek. Yorumlamıyorum çünkü ben davada avukat olarak bulunuyorum. Hukuki yorumunu yapmayayım neticede mahkeme bir ara karar verecek. Bana göre hukuki değil ama kararı heyet verecek.”