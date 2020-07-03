‘Şike kumpası’ davasında Aziz Yıldırım’ın dinlenmesi talebine ret

‘FETÖ’nün şike soruşturmasında kumpas kurduğu’ gerekçesiyle açılan davada ara karar verildi. Bir sanık tahliye edildi, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın dinlenmesi talebi reddedildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada duruşma yapıldı.

Reklam

Duruşmada, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak’ın 2010 yılında görevden alınması üzerine üç buçuk yıl başkan vekilliği görevi yapan Zihni Aldırmaz’ın ‘tanık’ sıfatıyla ifadesi alındı. Aldırmaz’ın ifadesinin ardından taleplerin alınmasına geçildi.

Fenerbahçe’nin avukatları, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek, dava dosyasının esasa ilişkin mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, firari 16 sanık ile haklarında yalnızca ‘örgüt üyeliği’ suçlaması bulunan sanıkların dava dosyalarının ayrılmasını, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Reklam

Bazı sanık avukatları, olay tarihinde Fenerbahçe kulübü başkanı olan müşteki Aziz Yıldırım’ın müşteki veya tanık olarak ifadesinin alınmasını talep ederken, bazı sanık avukatları da savcının dosyaların ayrılmasına ilişkin talebinin kabul edilmesini istedi.

Duruşmaya sabah saatlerinde katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, mahkemenin ara vermesi üzerine duruşmadan ayrıldı.

Bir sanığa tahliye

Taleplerin ardından müzakereye çekilen mahkeme heyeti, daha sonra ara kararlarını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İbrahim Emre’nin, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verdi. Heyet bu sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Diğer üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, firari sanıklar Fethullah Gülen, Muammer İhsan Kalkavan, Mutlu Ekizoğlu, Furkan Durmaz, Cemalettin Mutlu, Mehmet Likoğlu, Halil İbrahim Koca, Şerif Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Ali Şengül, Muhammet Fatih Uğur, Osman Karakuş, Ahmet Davulcu, Suat Yıldırım, Rauf Atilla Polat ve Orhan Demirtaş’ın haklarındaki yakalama kararlarının infaz edilememiş olması nedeniyle yargılamanın sürüncemede kalmaması için dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Mehmet Baransu, Ali Çelik, Ali Fuat Yılmazer, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli hakkındaki suçlamanın yalnızca ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ olması sebebiyle bu sanıklar hakkındaki dosyanın da yargılamanın sürüncemede kalmaması için ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme, Aziz Yıldırım’ın müşteki ya da tanık olarak ifadesinin alınması talebini de reddetti. Bazı tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkaran heyet, duruşmayı 9-20 Kasım tarihlerinde Silivri’de yapılmak üzere erteledi.