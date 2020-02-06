‘Şike’ davasında Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların beraat kararları kesinleşti

‘Futbolda Şike Davası’nda Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.

Aziz Yıldırım.

Davanın görüldüğü 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı incelemesinin ardından, Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin bozma kararına uygun olarak, bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi. Bu kapsamda, örgüt suçundan ceza alan, aralarında Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşmiş oldu.

Reklam

Yargılamaya konu soruşturmada ‘toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliğinin olmadığı’ konusundaki tartışma da son buldu.

Öte yandan Beşiktaş ve Giresunspor tarafları için verilmiş olan beraat kararları da kesinleşmiş olduğundan dosyadaki sanık sayısı azalmış oldu.