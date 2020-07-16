‘Şike davası’ gergin başladı: Aziz Yıldırım, Trabzonspor avukatını ‘FETÖ’cüye benzetti

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu ‘futbolda şike’ davası yeniden görülmeye başladı. Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, “Bana yöneltilen suçları işlemedim. Bundan dolayı beraatime karar verilmiştir. Yine beraatimi istiyorum” dedi.

Trabzonspor Kulübü Derneği’nin avukatının, ‘sanıkların ifadelerinde şikeyi kabul ettiğini’ söylemesi, Yıldırım ile aralarında gerginlik yaşanmasına neden oldu. Yıldırım, “FETÖ’cüler gibi konuşuyor” diyerek sesini yükseltti.

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Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, bozma ilamına karşı beyanı alınan Yıldırım şunları söyledi: “İlk ifadelerimde söylediğim gibi bu dava sadece kendi başına Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe davası değildir. Bu dava şike davası değildir. Bu dava FETÖ’nün devleti ele geçirme projesinin ve düşüncesinin bir parçasıdır. Bu dava böyle görülmelidir.”

Yıldırım, 14 Şubat 2012’de Silivri’de yapılan duruşmada sarf ettiği, “Ne şikesi, memleket elden gidiyor” sözünü hatırlatarak, “Bu dava, başı dışarıda olan işbirlikçi örgütlere başkaldırıp direnmenin bedelini ödetme davasıdır. Tamamı hukuk dışı yöntemlerle oluşturulan bir kurgu üzerine kuruludur” dedi.

Yıldırım’ın ardından söz alan kulübün eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Bu dosyanın tüm aşamalarında ağır hak ihlalleri yapılmıştır. 32 yıllık avukat olarak, sekiz-dokuz yıldır hayatımın her anında bu dosyada savaşıyorum. Yargılamanın bu denli uzaması hukuka olan inancımı sorgulatmaktadır. Yargılamanın bir an önce sonlanmasını ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum.”

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Otyakmaz’dan ‘şikede kumpas’ anımsatması

Sanıklardan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bu dava yeniden görülürken, bir yandan da ‘şikede kumpas’ yargılamasının sürdüğünü ifade ederek şöyle devam etti: “Biz o davada müdahiliz. Oradaki sanıkların gözlerinin içine baka baka bazı sorular sorduk, cevap veremiyorlar. Cevap verememeleri bile kumpası gösteriyor.”

Sanıkların taleplerinin alınmasının ardından duruşmada söz alan Trabzonspor Kulübü Derneği avukatı, gelinen aşamada Fenerbahçe Kulübü’nün suçtan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığını, bu nedenle ‘katılan’ sıfatının kaldırılmasını istedi.

‘Şov yapıyorsunuz’

Yargıtay kararına ilişkin işlemlerin takdirini heyete bıraktığını ifade eden avukatın, “Sanıkların o dönemki şikeye ilişkin tapeleri kabul etmesi, şikenin sanıklar tarafından ifadelerinde kabul edilmesi…” dediği sırada duruşma salonunda tansiyon yükseldi.

Aziz Yıldırım, avukata tepki göstererek, “FETÖ’cüler gibi konuşuyor, aynısını Silivri’de FETÖ’cüler söylüyordu. Şov yapıyorsunuz. Biz yapsak ‘Yaptık’ derdik. Biz yapmadık, Trabzonspor yaptı. Başkanı burada söylesin. Böyle bir konuşma yok” dedi.

Bunun üzerine Trabzonspor avukatı, sanıklar İskender Alın ve İbrahim Akın’ın ilk yargılama aşamasındaki ifadelerinde şikeyi kabul ettiklerini öne sürdü.

Futbolcular İbrahim Akın’ın ve İskender Alın’ın avukatları da söz alarak bu beyana tepki gösterirken, Alın’ın avukatı, “Müvekkil buradadır. Eğer aklınızda bir şüphe varsa sorun, herhangi bir yerde şike yapmış mı? Teşvik almış mı” dedi.

FB avukatından beraat talebi

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. avukatı İsmail Tepecik şunları söyledi: “Fenerbahçe hain FETÖ kumpası sonucu maddi ve manevi sonsuz zararlara uğramıştır. Bunun telafisi mümkün değil. Ne yazık ki bazı spor kulüpleri de buna iştirak etmiştir. Biz tüm Fenerbahçe yöneticilerinin beraatine karar verilmesini istiyoruz.”

Beyanların alınmasının ardından mahkeme, bozma ilamına ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin usulden bozma ilamına uyulmasına hükmetti.

Beş kişinin dosyası ayrıldı

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi, Selim Kımıl’ın dosyasının, bu dosyadan ayrılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, bu isimlerin dosyalarının ayrılmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘futbolda şike kumpası’ dava dosyasının istenmesine karar verdi.

Duruşma 6 Kasım’a ertelendi

Heyet, ayrılan beş sanıkla ilgili duruşmayla, diğer sanıkların duruşmasını 6 Kasım’a erteledi.

Duruşma sonrası, izleyiciler bölümünde oturan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı yöneticiler duruşma salonundan çıktı. Aziz Yıldırım ise bir süre sonra diğer sanıklarla birlikte salondan ayrıldı.

Ne olmuştu?

Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı, ‘FETÖ’den aranan Zekeriya Öz’ün talimatıyla 3 Temmuz 2011’de başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012’de sonuçlanan davada hapis cezası almış, bu cezalar da Yargıtay tarafından onaylanmıştı.

Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olmasının ardından açılan davada mahkum edilen Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek, 21 Nisan 2014’te yeniden yargılanma talebiyle başvurmuştu. Savcı Abdullah Mirza Coşkun, ‘infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını‘ istemişti. İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun’un talebini 23 Haziran 2015’te kabul etmişti.

İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sonunda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve 36 sanığın, ‘şike yapmak‘ ve ‘örgüt kurmak‘ suçlamasından beraatine karar vermişti. Böylece 3 Temmuz 2011’de başlayan dava, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonunda şike yapmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.

Bu kararla hakkında altı yıl, üç ay hapis cezası kararı verilen Yıldırım ve diğer sanıkların kesinleşmiş cezaları da bozulmuştu.

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, 2 Ocak’ta temyiz incelemesini tamamlayarak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘futbolda şike’ davasına dair kararlarını ‘usul eksikliği’ nedeniyle bozmuştu.