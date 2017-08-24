Şikayetlerin ardından: DBP’li belediyelere atanan dokuz kayyımın görev yerleri değişti

İçişleri Bakanlığı, DBP’li belediyelere kayyım olarak atanan dokuz kaymakamın görev yerini değiştirdi.
Bakanlık, kayyım atanan belediyelerde ‘artan şikayetleri incelemek’ üzere görevlendirdiği müfettişlerden rapor istemişti.
Evrensel’den Salih Yeşil’in haberine göre, İçişleri Bakanlığı ‘Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi’yle Cizre Kayyımı Ahmet Adanur, Diyarbakır Kayapınar Kayyımı Mustafa Kılıç, Diyarbakır Yenişehir Kayyımı Mehmet Özel, Muş Malazgirt Kayyımı Soner Kırlı, Van Muradiye Kayyımı Fatih Çelikel, Van Bahçesaray Kayyımı Serhat Karabektaş, Hakkari Çukurca Kayyımı Mehmet Mut, Hakkari Şemdinli Kayyımı Muhammet Fuat Türkman, Elazığ Karakoçan Kayyımı Cemil Sarıoğlu’nun görev yeri değiştirildi.
İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği müfettişler Diyarbakır’da kayyım atanan belediyelerde yaklaşık bir ay incelemede bulundu. İncelemelerde 282 kişi müfettişler tarafından dinlendi.