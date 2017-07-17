Şikayetinden vazgeçmedi: Fatih Terim’in ‘mekanını bastığı’ Aydoğdu serbest

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in iki damadı ve korumasıyla birlikte İzmir Alaçatı’daki restoranını bastığı Selahattin Aydoğdu, gözaltına alınıp ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Aydoğdu, şikayetinden vazgeçmedi.

Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin, sahibi olduğu Beeves adlı restoranı komşu restoran Yüzevler’den ayırmak için ortaya hasırdan bir paravan çekmiş, ancak bu durum kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından şikayet edilmişti.

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Şikayetçinin Yüzevler’in sahibi ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu olduğunu düşünen Çetin, durumu kayınpederi Terim’e anlatmış, bunun üzerine Terim, iki damadı ve bir korumasıyla Aydoğdu’nun‘mekanını basmıştı’.

Terim’le birbirlerine yumruk attıklarını belirten Aydoğdu, “Fatih hoca yıllardır kabadayı diye geçiniyor ama bana göre korkağın teki. Korkak olmasa kaçmazdı. Gördüğüm yerde onu döveceğim. Araya adam sokmasın yalvarmasın” demişti.

Aydoğdu, ‘basın yoluyla hakaret ve tehdit’te bulunduğu iddiasıyla dün geceyarısı gözaltına alınıp Çeşme emniyetine götürüldü.

Emniyette yaklaşık bir saat kalan Aydoğdu’nun açıklamaları konusunda uyarıldığı, ancak şikayetinden vazgeçmediği belirtildi.

DHA’ya konuşan Aydoğdu’nun oğlu Uğur Aydoğdu şunları söyledi: “Babam basına yaptığı açıklamalardan dolayı ifade vermek üzere emniyete çağrıldı. İfadesini verdi ve söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti. Şikayetinden vazgeçmesini istediler. Ancak babam mekanımıza onların saldırdığını söyleyerek vazgeçmeyeceğini söyledi. Fatih Terim’in ifade verip vermediği konusunda ise bilgimiz yok.”