Şikayetin geri çekilmesine karşın istismar suçundan iki yıl hapis cezası

Kayseri’de bir sanığa şikayet geri çekilmesine rağmen cinsel istismardan iki yıl bir ay hapis cezası verildi.

Kocasinan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki M.K. hakkında aynı yaştaki D.B.’yi tehditle cami tuvaletinde ve türbe bahçesinde istismar ettiği iddiasıyla dava açıldı.

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Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan M.K. suçlamayı kabul etmeyerek “D.B.’ye arkadaşlık teklif ettim. Ancak kabul etmedi. Kesinlikle ilişkiye girmedik. Sadece parkta konuştuk” dedi.

D.B. ise “Polisteki sorgumda söylediklerimi kabul etmiyorum. M.K.’dan şikayetçi değilim” diye konuştu.

Mahkeme, M.K.’ya ‘reşit olmayan kişiye cinsel istismar’dan iki yıl bir ay hapis cezası verdi.