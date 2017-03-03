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Şikayet geri çekildi: Parkta hamile kadına saldıran adama istismar suçundan da tahliye

 

Manisa’da parkta spor yapan dört aylık hamile bir kadını darp ettiği ve 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamalarıyla 26,5 yıla kadar hapsi istenen Davut K., mağdur çocuğun şikayetini çekmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ebru Tireli. (Fotoğraf: DHA)

İki dava birleştirilmişti.

3 Şubat tarihinde görülen duruşmada Davut K.’nın delil karartma şüphesi bulunmadığı için Ebru Tireli’yi darp suçlamasıyla ilgili davada serbest bırakılmasına karar verilmiş, Y.Ş.A.’ya cinsel istismar suçlamasıyla ilgili davada ise tutukluluğunun devamına hükmedilmişti.

Davanın bugün yapılan üçüncü duruşmasına Davut K. SEGBİS sistemiyle katılırken, avukatı suçlamaları kabul etmediklerini belirtip tahliye talep etti.

Davut K. (Fotoğraf: DHA)

Cinsel istismar mağduru Y.Ş.A., yaşının küçük olduğunu, bu yüzden gazetecilerin önünde ifade vermek istemediğini söyledi. Gazetecilerin dışarı çıkartılmasının ardından ifade veren Y.Ş.A., şikayetinden vazgeçti.

Hakim, tarafların dinlenmesinin ardından Tireli’nin o gün ruh ve beden bakımından kendini savunacak durumda olup olmadığının tespiti için tüm adli tahkikat dosyasının adli tıba gönderilmesine karar verdi.

Hakim, delilleri yok edilme ihtimalinin bulunmaması ve adli tıptan istenen raporun ne zaman geleceğinin belli olmaması nedeniyle D.K.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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