Şık, 301’den yargılandığı davada söz aldı: Nasıl eleştireceğimize devlet karar veremez

HDP’den milletvekili adayı gösterilen gazeteci Ahmet Şık’ın, Twitter paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 301’in maddesinden yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Duruşmada söz alan Şık’ın “Hukuksuzlukları nasıl eleştireceğimize devlet karar veremez” demesi üzerine yargıç, salonda bulunan gazetecilerin bilgisayarlarını kapamasını ve not almamasını istedi.

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Bianet’in haberine göre Şık’ın, Twitter’dan yaptığı ‘Devletiniz teröristtir’ ve ‘Tahir Elçi’yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler. Katil sürüsü bir mafyasınız’ paylaşımları nedeniyle 301’den yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü.

Duruşmada ilk kez beyanda bulunan Şık, söylediklerinin suçlama konusu yapılacak paylaşımlar olmadığını, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi: “Devlete yönelik radikal bir eleştiridir. İnsanlar ‘Devlet katil’ lafına alışkın değil, devlete kutsayan bir gözle bakıyor. Devletin yaptığı hukuksuzlukları sert bir şekilde eleştirmek devleti hukuk çizgisine çekecektir. Burada hukukdışılığa yapılmış bir eleştiri söz konusu. Hukuksuzlukları nasıl eleştireceğimize devlet karar veremez. Devletin bizatihi dahil olduğu olayları, gözaltında kayıpları, yargısız infazları kattığımızda bunların bir terör faaliyeti olduğunu düşünüyorum. Bunu da söylemeye devam edeceğim.”

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Mahkemenin yargıcı Mustafa Ün, Şık tam bu sözleri sarf ettiğinde gazetecilerden telefon ve bilgisayarlarını kapatmalarını istedi. Ün duruşmanın geri kalanında gazetecilerin dijital cihazlarda not almalarına da izin vermedi.

Şık şöyle devam etti: “Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti’ne dair bir fikir değil. Bugüne dek eline kan bulaşmayan devlet yoktur. Türkiye de bundan bağımsız bir yapıya sahip değildir. Bu dava siyasi iktidarın talimatıyla açılmıştır. Tehdit ve susturma için açılmıştır. Siyasi bir yargılamadır. Devletin hukuksuz uygulamalarının radikal eleştirisi olarak nitelediğim tanımlamarla itirazın görüşüleceği yer mahkemeler değildir. Bunlar ancak sohbet ve tartışmaların konusu olabilir. Bu yargılamanın kendisi de bizatihi o eleştirinin gereğidir.”

Yargıç Ün, esas hakkında savunmanın hazırlanması için süre verirken, davayı da 18 Eylül saat 14:00’e erteledi.

Şık’a, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Kerem Kocalar’ın Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yaptığı ihbarın ardından dava açılmıştı.

Kocalar ihbar mektubunda şöyle yazmıştı: “Sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden kendisini gazeteci olarak tanımlayan xxxxxxyandex.com mail adresli, Ahmet Şık isimli kişinin attığı twit’lere bakılmasını talep ediyorum. Çünkü adam alenen devleti tehdit ediyor ve bence teröre destek veren içerikler paylaşıyor. Sahmetsahmet kullanıcı adını kullanan şahsı Allah rızası için inceleyin.”

Şık’ın ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlamasıyla iki yıla kadar hapsi isteniyor.