Siirt’te zırhlı araç devrildi: İki asker hayatını kaybetti, yedisi yaralandı

Siirt’in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç, yoldaki virajda kontrolden çıkıp uçurumdan yuvarlandı. Kazada iki asker hayatını kaybederken, biri ağır yedi asker ise yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde yaşandı. Doğan köyü üs bölgesinde operasyona giden 2’nci Komando Taburu’na bağlı askeri personelini taşıyan zırhlı araç, ilçe çıkışında yolun viraj bölümünde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı.

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Kazada araçta bulunan dokuz askeri personel yaralandı. Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralı askerler, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan iki asker kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürdürülürken, İçişleri Bakanlığı yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.