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Yaramazlara biraz batar!

   
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Siirt’te PKK saldırısı: Bir asker yaşamını yitirdi, iki yaralı

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Siirt’in Baykan ilçesinde PKK’nın sivil bir araca düzenlediği silahlı saldırıda bir asker hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor…

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