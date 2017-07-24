Siirt’te PKK saldırısı: Bir asker yaşamını yitirdi, iki yaralı

Siirt’in Baykan ilçesinde PKK’nın sivil bir araca düzenlediği silahlı saldırıda bir asker hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor…
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Yaramazlara biraz batar!
Siirt’in Baykan ilçesinde PKK’nın sivil bir araca düzenlediği silahlı saldırıda bir asker hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor…
Almanya Maliye Bakanı Wolfgag Schaeuble, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, iki ülke arasındaki asırlık ilişkilerle kumar oynadığını söyledi.
Polonya’da hüküetin yargı üzerindeki nüfuzunu artıracak yasa teklifi, sekiz gündür süren kitlesel protestoların ardından veto edildi.
Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanı, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava bugün başladı.
Bundan böyle hazine arazileri Kuran kursları ve dini yurtlara 49 yıllığına bedelsiz verilebilecek.