Siirt’te PKK saldırısı: Bir korucu hayatını kaybetti

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lıların saldırısı sonucu bir korucu yaşamını yitirdi.
Gece saat 22.00 sularında çıkan çatışmada hayatını kaybeden korucunun adının Abdurrahman Dündar olduğu öğrenildi.
Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, Dündar’ın cenazesinin Siirt Devlet Hastanesi morguna getirildiği belirtildi.
Eruh Kaymakamı Murat Dayanç, şu ifadeleri kullandı: “21.06.2017 tarihinde saat 22.00 sularında ilçemiz Bigili Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının güvenlik güçlerimize açmış oldukları ateş sonucu bir güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Söz konusu terör eylemini yapan bölücü terör örgüt mensuplarının Bilgili Köyü sınırları içerisinde olabileceğinden yapılacak operasyonların sağlıklı bir şekilde Kaymakamlığımızca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32’nci maddesi c) fıkrası uyarınca Bilgili Köyü mülki sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde 22.06.2017 tarihi saat 01.00’dan 23.06.2017 tarihi saat 01.00’a kadar önleyici bir tedbir olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”