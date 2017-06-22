Siirt’te PKK saldırısı: Bir korucu hayatını kaybetti

Düzce Ülkü Ocakları, Düzce Belediyesi’nin diktiği ‘Rabia heykeli’ne, “Sadece siyasi eyyamcılık için buraya dikilen bu ucube bir an önce kaldırılmalıdır. İster kendi cebinden yapsın, ister belediyenin kasasından yapsın, hiç kimse buraya bu ucubeyi dikemez” diyerek tepki gösterdi.