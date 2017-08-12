Siirt’te kışladaki kayıp askerin cesedi, su deposunda ayakları zincirli halde bulundu

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Siirt’te dün geceden beri kendisine ulaşılamayan bir askerin cenazesi, kışladaki su deposunun içinde ayaklarına zincir bağlanmış bir halde bulundu.

İHA’nın haberine göre, Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığına bağlı Doğu Kışla Taburu’nda askerlik yapan bir askerden dün gece haber alınamadı. Kışlada aranan askerin cenazesi sabah saatlerinde su deposunda bulundu.

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Olay savcılığa haber verildi. Yapılan ilk incelemede askerin ayaklarına zincir bağlı olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.