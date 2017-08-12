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Siirt’te kışladaki kayıp askerin cesedi, su deposunda ayakları zincirli halde bulundu

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Siirt’te dün geceden beri kendisine ulaşılamayan bir askerin cenazesi, kışladaki su deposunun içinde ayaklarına zincir bağlanmış bir halde bulundu.

Fotoğraf: DHA

İHA’nın haberine göre, Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığına bağlı Doğu Kışla Taburu’nda askerlik yapan bir askerden dün gece haber alınamadı. Kışlada aranan askerin cenazesi sabah saatlerinde su deposunda bulundu.

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Olay savcılığa haber verildi. Yapılan ilk incelemede askerin ayaklarına zincir bağlı olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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