Siirt’te kaybolan iki çocuk bulundu

Siirt’in Baykan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolan iki çocuk bulundu.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre, Gündoğdu köyünde hayvan otlatmak için kırsala giden Ö.K (18) ve U.Y’den (15) haber alamayan aileleri durumu jandarmaya bildirdi.

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Bunun üzerine jandarmanın yanısıra güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Drone ile hava destekli yapılan arama çalışmalarının sonucunda çocuklar köyden birkaç kilometre uzaklıkta kırsal alanda bulundu.

Ö.K. ve U.Y, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.