Siirt’te AKP’li adaydan başvuru: HDP’li aday KHK’yla ihraç, mazbata bana verilsin

Siirt’te AKP’nin adayı, seçimde birinci olan HDP’li Berivan Helen Işık’ın daha önce KHK’yla ihraç edilmiş olması nedeniyle göreve başlayamayacağını belirterek kendisine mazbata verilmesini istedi.

Fotoğraf: Twitter/@ali_ilbas

Resmi olmayan sonuçlara göre Siirt’te HDP’nin adayı yüzde 48.36 (33 bin 227), AKP’nin adayı Ali İlbaş ise yüzde 46.01 (31 bin 611) oy aldı.

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AA’nın haberine göre İlbaş, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) iletilmek üzere il seçim kuruluna bugün dilekçe verdi.

Dilekçede HDP’li adayaın daha yüksek oy aldığı ancak seçilme yeterliliğini sağlayamaması nedeniyle mazbata verilmemesi gerektiği ifade edilerek, Işık’ın PKK bağlantılı olduğu gerekçesiyle 667 sayılı KHK’yla Batman Valiliği’nin taşeronunda çalışırken ihraç edildiği ifade edildi.

KHK’lıların bir daha kamu görevinde istihdam edilemeyeceğine dair bir kural olduğu aktarılan dilekçede “HDP belediye başkan adayı Işık’a mazbata verilmemesi ve mazbatanın en çok oy alan sonraki adaya verilmesini arz ve talep ederim” dendi.

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AKP il başkanlığı da benzer talepli bir dilekçeyi YSK’ya gönderilmek üzere il seçim kuruluna sundu.