Siirt’te ağır yaralanan uzman çavuşu, başka bir çavuş vurmuş: Alacak meselesi

Siirt’te dün uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş H.N.’nin başka bir uzman çavuş tarafından kasıtlı olarak vurulduğu ortaya çıktı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, uzman çavuş G.T., dün saat 17.45’te, Güres Caddesi üzerindeki banka şubesinin önünde borçlu olduğu Uzman Çavuş H.N.’ye tabancasıyla üç dört el ateş etti.

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli G.T., H.N.’yi vurduktan sonra kaçtı.

Evine giden G.T., polisi arayarak, H.N.’ye kendisinin ateş ettiğini söyledi. Uzman çavuşu gözaltına alındı. Silah da evde bulundu.

Uzman Çavuş H.N.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.