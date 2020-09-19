Siirt’in Şirvan ilçe merkezi, iki köy ve bir mezra karantinaya alındı

Siirt’in Şirvan ilçe merkezi ile iki köy ve bir mezra karantinaya alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Şirvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19’la mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Kararı valilik açıkladı.

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İlçede, test sonucu pozitif çıkan vaka ile bunlarla teması olanların sayısında artış olduğu belirtilen açıklamada, tedarik zinciri, kamu personeli, ağır ve acil hastalar dışında ilçe merkezine giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre ilçe merkezinde görevli kamu personelinden ilçe dışında ikamet edenler sadece mesai günlerinde ve bağlı oldukları birim amirinin bilgisi dahilinde giriş ve çıkış yapabilecek. Ayrıca, ilçeye bağlı Ormanbağı ve Soğanlı köyleri ile Kayasihar köyünün Kayalık mezrasında da karantina uygulanacak.