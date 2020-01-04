Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şiiliğin merkezi Kum kentinde ‘intikam bayrağı’ çekildi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, cuma sabahı erken saatlerde ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine ‘alınacak intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi.

Kum kenti, Şiiliğin en önemli merkezi kabul ediliyor. Kentte Şii din adamlarının öğrenim gördüğü çok sayıda medrese ve dinsel merkez bulunuyor.

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Fotoğraflar: DHA

Bu arada Irak’ta yayın yapan Ahad TV, havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından alındığı belirtilen Süleymani’nin vurulma anına dair görüntüleri yayınladı.

Erdoğan, Ruhani ve Salih ile telefonda görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerle ilgili olarak şöyle dendi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır.”

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede, Irak, İran ve ikili konuların ele alındığı bildirildi.

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