Sihirbaz gösteride okla başından vuruldu

Güney Afrika’da gösteri sırasında yanlışlıkla okla kafasından vurulan sihirbaz hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Brendon Peel

Newsweek’te yer alan habere göre ‘One Crazy China’ lakabıyla gösteri yapan şovmen Li Lau, Güney Afrika, Makhanda’daki 2019 Ulusal Sanat Festivali’nde yaralandı.

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Sahne arkadaşı Brandon Peel’in attığı okun Lau’nun başına isabet etmesinin ardından izleyiciler salondan çıkartıldı.

Festival organizatörleri, Lau’nun başının arkasına dikiş atıldığını söyledi.

Lau, talihsiz kazadan dolayı suçlanan Peel’e sahip çıktı: “Sağlığımla ilgili bir sorun yok. Peel ise ne suçlanacak ne sorumlu tutulacak kişi. Oku isteyerek bana hedeflemedi.”