Sigortadan para almak için testereyle elini kesen kadına iki yıl hapis cezası

Slovenya’da, mahkeme, sigorta şirketlerinden para almak için daire testereyle elini kesen kadına iki yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, başkent Ljubljana’da yaşayan 22 yaşındaki Julija Adlesic’in erkek arkadaşıyla plan yaparak sigorta şirketlerini dolandırmayı amaçladığına hükmetti. Erkek arkadaşı üç yıl, onun babası bir yıl hapis cezası aldı. Erkek arkadaşının babasına verilen ceza ertelendi.

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Adlesic’in 2019 yılının başında elini kesmeden bir yıl önce beş sigorta şirketiyle, toplam 1 milyon avroluk (8.86 milyon lira) poliçe imzaladığı belirtildi.

Sigorta şirketlerinin avukatı, erkek arkadaşı ve babasının genç kadını hastaneye götürdüğünü, ‘kazanın ne kadar ciddi olduğunu, kalıcı hasar meydana geldiğini kanıtlamak için kopan eli evde bıraktıkları’nı söyledi. Ancak polisin eve gidip kopan eli aldığını ve hastanede dikildiğini anlattı.

Savcı, Adlesic’in erkek arkadaşının olaydan birkaç gün önce internette protezlerin nasıl işlediğine dair bilgi araştırdığının tespit edildiğini söyleyerek, “Bu, kasıtlı olarak yapıldığının kanıtlarından biri” dedi.

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Suçlamaları reddeden Adlesic ise genç yaşta elini kullanamaz hale geldiğini belirterek, “Böyle bir şeyi kim ister? Gençliğim mahvoldu” ifadelerini kullandı.

Adlesic’in kasıtlı olarak elini kestiğini belirterek ‘sigorta dolandırıcılığı’ suçu işlediği gerekçesiyle ceza veren Marjeta Dvornik ise cezaların adil olduğunu düşündüğünü dile getirdi.