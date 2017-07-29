Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Sigortacılardan hasar tespiti: Aşırı yağış ve dolunun maliyeti 1,2 milyar lirayı bulabilir

Share11
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 11

 

Sigorta firması yetkilileri, İstanbul’u vuran aşırı yağış ve dolunun, yurttaşlara 1,2 milyar liraya mal olabileceğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ten Sefer Yüksel’e konuşan şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre ağırlıklı olarak zemin ve giriş katları su basması hasar miktarını artırdı.

Reklam

Yine 10 gün önceki aşırı yağışa ek olarak dolu ve şiddetli fırtına da faturanın kabarmasında etkili oldu.

Dolu yağışı nedeniyle trafik ya da park halinde olan araçların da camları kırılırken, kaportalarında hasar oluştu. Sigorta şirketi yetkilileri, ilk belirlemelere göre 20 bin aracın yağıştan zarar gördüğünü kaydetti.

Anadolu yakasında da çok sayıda ev ve işyerinin camları kırıldı, binaların dış cepheleri zarar gördü.

Tüm bunlar, önceki yağışa göre faturayı katladı.

İBB’nin ‘afet’ bilançosu: 228 ağaç devrildi, 88 çatı uçtu

Meteoroloji ve AFAD: Yağış gece saatlerinde etkisini artıracak

Fotoğraflarla İstanbul’da fırtına

‘Korku filmi gibi’: İstanbul’un fırtına ve doluyla imtihanı

İstanbul’da fırtına: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

‘Post-apokaliptik’ İstanbul


Share11
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 11

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...