Sigortacılardan hasar tespiti: Aşırı yağış ve dolunun maliyeti 1,2 milyar lirayı bulabilir

Sigorta firması yetkilileri, İstanbul’u vuran aşırı yağış ve dolunun, yurttaşlara 1,2 milyar liraya mal olabileceğini bildirdi.

Habertürk’ten Sefer Yüksel’e konuşan şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre ağırlıklı olarak zemin ve giriş katları su basması hasar miktarını artırdı.

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Yine 10 gün önceki aşırı yağışa ek olarak dolu ve şiddetli fırtına da faturanın kabarmasında etkili oldu.

Dolu yağışı nedeniyle trafik ya da park halinde olan araçların da camları kırılırken, kaportalarında hasar oluştu. Sigorta şirketi yetkilileri, ilk belirlemelere göre 20 bin aracın yağıştan zarar gördüğünü kaydetti.

Anadolu yakasında da çok sayıda ev ve işyerinin camları kırıldı, binaların dış cepheleri zarar gördü.

Tüm bunlar, önceki yağışa göre faturayı katladı.