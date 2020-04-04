Sigorta şirketleri ‘corona’ tedavisinde giderleri ‘jest amaçlı’ karşılayacak

11 özel sigorta şirketi, salgın hastalıklar poliçe kapsamı dışında olmasına rağmen, Covid-19 tedavisinde giderleri karşılama kararı aldı. Tedavi giderlerinin ’emsal teşkil etmemek üzere, jest amaçlı’ ödeneceği duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters

Buna göre, Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde Covid-19 tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri, poliçelerdeki mevcut şartlar ve limitler dahilinde, özel şartlarda salgın hastalığın kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına bakılmaksızın, emsal teşkil etmemek üzere, jest uygulaması kapsamında ödenecek.

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Tüm yeni sağlık sigortalıları için de, mevcut rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihinden öncesine dayandığı vakalar hariç olmak üzere, bahsi geçen jest ödemesi uygulaması geçerli olacak.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sigorta Komisyonu Başkanı Osman Tüken şu ana kadar 11 sigorta şirketinin bu uygulamaya geçtiğini bildirdi.

Bu şirketler şöyle: Acıbadem Sigorta, Ak Sigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Doğa Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Mapfre Sigorta, Sompo Sigorta ve Türk Nippon Sigorta.