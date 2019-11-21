Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sigorta şirketi cenaze masraflarını karşılamak için ‘kanıt’ istedi; yakınlarının cansız bedenini götürdüler

Güney Afrika’da, bir sigorta şirketinden yakınları ölünce cenaze masrafları için hakları olan parayı talep eden iki kadın, ‘kanıt’ istenince yakınlarının cansız bedenini ceset torbasına koyup götürmek zorunda kaldı. Kadınların görüntüsü Twitter’da ses getirdi.

İki kadın ellerinde büyük, mavi bir torbayla ‘Old Mutual’ adlı şirketin kapısını çaldı. İkilinin, şirketin, Güney Afrika’nın KwaZulu Natal bölgesindeki ofisine ağırlıından dolayı zorlanarak torbayı taşımasının nedeni daha önce başvurduklarında, “Yakınınızın öldüğünü ispat etmezseniz cenaze masraflarını ödemeyiz” yanıtını almış olmalarıydı.

Fotoğraf: Twitter

Kadınların görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Şirket yönetimi, Twitter hesabı aracılığıyla açıklama yaparak yaşananların üzücü, pişmanlık verici olduğunu ifade etti ve “Sorun çözüldü; para ödendi” mesajını paylaştı. Şirket, ayrıca, ödeme geciktiği için aileden özür diledi.

Güney Afrika’da cenazeleri düzenleyen şirketlerin oluşturduğu birlik ise aileye destek verdi. Birlikten Muzi Hlengwa, sigorta şirketinin yaşananlardan sonra daha fazla para ödemesi gerektiğini savundu.

Reklam

SON HABERLER

Siyanür satışına yasak getiren düzenleme Erdoğan’ın onayını bekliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz” derken, siyanür bileşiklerini içeren maddelerin halka satışına yasak getiren düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduğu bildirildi.

Güleda, katiliyle 17 saat boyunca mücadele etmiş; ihmal iddiası inceleniyor

Isparta’da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel’in, hayatta kalmak için verdiği 17 saat boyunca mücadele verdiği, Osman S. adlı üniversite öğrencisinin tanıklığıyla ortaya çıktı. Isparta Valiliği, Cankel’in 17 saat süren mücadelesine rağmen öldürülmesinde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine inceleme başlatırken, Isparta Kadın Meclisi öncülüğünde sınıf arkadaşları ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla, Cankel’in kaldığı apartın önünde protesto gösterisi yapıldı.

Almanya elçiliğinin Türk avukatı tutuklandı: ‘İltica dosyaları MİT’in elinde’ iddiası

Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği için görev yapan bir Türk avukatın ‘casusluk’ şüphesiyle tutuklandığına ilişkin haberlerin Alman medyasında yer almasından sonra Alman hükümetinin, hassas verilerin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eline geçmesinden kaygı duyduğu bildiriliyor. Almanya’da iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı belirtilen avukatın, 17 Eylül’de gözaltına alındığı belirtilirken, suçlama ve gözaltı gerekçesinin neden iki ay sonra açığa çıktığı konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Dışişleri Bakanlığı da konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Anadolu Folk’un temsilcisi Altın Gün Grammy adayı

Müzik dünyasının prestijli ödülleri Grammy’ler için adaylar açıklandı. Dünyaya Anadolu Rock ve Folk müziğini sevdiren grup olarak nitelendirilen Altın Gün’ün ‘Gece’ albümü en iyi dünya müziği albümü kategorisinde adaylar arasında yer alıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...