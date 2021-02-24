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Yaramazlara biraz batar!

İlave altı puanlık bölgesel sigorta prim teşviki 2021 sonuna kadar uzatıldı

İlave altı puanlık bölgesel sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldı.

Fotoğraf: DHA

Uzatma kararı, 51 il ve iki ilçeyi kapsayacak şekilde 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girdi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter üzerinden şunları kaydetti: “51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı kanundaki ‘5 puanlık’ indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden ‘ilave 6 puan’ olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.”

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