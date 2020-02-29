Sığınmacıların sınırdaki bekleyişi sürüyor: Halktan çorba ikramı

Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı’nda, Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıların zor koşullarda bekleyişi sürüyor.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye’nin sığınmacılara ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberi üzerine Edirne’ye akın eden sığınmacılar, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nın ardından diğer gümrük bölgesi İpsala Sınır Kapısı’na da yöneldi.

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Aileleriyle birlikte İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan çok sayıda sığınmacı, havanın kararmasıyla birlikte ateş yakıp battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştı. Bazıları ise uyku tulumlarına girerek uyudu.

Bölge halkı ise sınır kapısı önünde bekleyen sığınmacılara yiyecek ikram etti. İpsala Sınır Kapısı önünde sayıları her geçen saat artan ve bekleyişleri süren sığınmacıların amacı, Yunanistan’a geçip Avrupa ülkelerine gitmek.

Haberlerde, soğuk havada çocuklarıyla tampon bölgede bekleyenleri gören Kadir Erdoğan, sığınmacılar için çorba hazırladı. Dokuz yaşındaki oğlu Muhammed’le çorba dağıtmaya gelen Erdoğan, “Biz Tekirdağ’da oturuyoruz. Dün akşam televizyonda göçmenlerin burada olduğunu gördük. Aklımıza böyle bir şey geldi. Sıcak çorba ikram edelim dedik. Çorba yapıp ikram edeceğiz göçmen arkadaşlara. Yanlışlıkla Kapıkule’ye gittik, tekrar buraya geldik” dedi.

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Televizyonda battaniyelere sarılan çocukları gördüğünü ve onlar için üzüldüğünü söyleyen Muhammed Erdoğan ise babasına çorba dağıtırken yardım etti.

Yunanistan: Güvenlik üst düzeyde

Öte yandan binlerce sığınmacının Yunanistan’ın Kastanyes Sınır Kapısı’na yığılması sonucu ülkede tüm sınır bölgelerindeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, sınırı geçen 66 sığınmacının gözaltına alındığını açıkladı.

Petsas, “Dün, Yunan sınır kapısında 4 binden fazla düzensiz göçmenin örgütlenmiş bir biçimde sınırı yasadışı geçme teşebbüsü Yunan polisi tarafından başarıyla önlenmiştir” dedi. Petsas sınırı geçmeye çalışan sığınmacılar hakkında ise şöyle konuştu: “Sınırı geçen ve gözaltına alınan 66 kişinin Suriye ve İdlib ile ilgileri olmadığı anlaşılmıştır. Bu gibi geçişlerin önlenmesi kara ve deniz sınırlarımızdaki güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardık. Ege Denizi’nde 52 sahil koruma botu devriye geziyor.”

BBC, sınırı geçmeye çalışan yüzlerce sığınmacının Yunan polisine taş ve ateşe sarılmış bez parçaları attığını, Yunan polisinin de göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.

Yunanistan Devlet Televizyonu’na konuşan görgü tanıkları, Türk makamlarının da sınır bölgesinde mahsur kalan sığınmacıları, Yunan sınırına dayanmaları için teşvik ettiğini öne sürdü.