Sığınmacıları taşıyan taksi şoförüne 6 bin 936 lira ceza

Kırşehir’de ülkeye kaçak yollardan giriş yapan sığınmacıları taşıdığı belirlenen taksi şoförüne 6 bin 936 lira ceza verildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Afgan uyruklu dört kişi, üç gün önce Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki durakta çalışan taksi şoförüyle Ankara’ya gitmek için 380 liraya anlaştı.

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Kaman ilçesi yakınlarında uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan takside, kimlik kontrolü sırasında dört sığınmacının seyahat izni olmadığı ve yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlendi.

Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, taksi şoförü M.P.’ye taşıdığı her sığınmacı için 6458 sayılı kanun kapsamında 1734 lira olmak üzere toplamda 6 bin 936 lira para cezası kesildi.

‘İnsanlık namına arabama aldım’

Şoför hakkında insan kaçakçılığından da işlem başlatıldığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Ben onların kaçak olduğunu bilmiyordum. Bana Ankara’ya gideceklerini söylediler. Ceplerinde 380 TL para olduğunu ve daha fazla paralarının olmadığını söylediler. Üzerlerinde kışın soğuk olmasına rağmen mont yoktu. Ben de insanlık namına arabama aldım. Bizim amacımız evimize ekmek götürmek. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Fazla para kazanan işletmeler değiliz. 7 bin lira benim için büyük bir para. Yine de söylüyorum, devletimize ve milletimize feda olsun. İnsan kaçakçılığından dolayı da adli işlem başlatıldı. Ekmeğimizin peşinden koşarken bir de insan kaçakçılığından dolayı mahkemeye çıkacağız. Bu da ayrı bir dert. Allah hakkımızda hayırlısını versin.”

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Mağdur olduğunu belirten taksici, 15 gün içinde idari para cezasına itiraz etme hakkını kullanacağını söyledi.