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Yaramazlara biraz batar!

Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 11’i çocuk 21 yaralı

Bursa’da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi. Kazada, 11’i çocuk 21 Suriyeli sığınmacı yaralandı.  

Fotoğraflar: DHA

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi. Örnekköy mevkisinde Bursa istikametine seyreden Mahmud el Ahmed yönetimindeki minibüs, arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla devrildi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından minibüs şoförü el Ahmed gözaltına alınırken kaçan otomobil sürücüsü aranıyor.

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