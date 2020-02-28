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Yaramazlara biraz batar!

Sığınmacılar Midilli’ye varmaya başladı

İzmir, Çanakkale ve İstanbul’daki birçok sığınmacı ve göçmenin Yunanistan’a geçmek için sahillerde ve sınır kapılarında toplandığı haberlerinin ardından Midilli adasına varan düzensiz göçmenlerin görüntüleri gelmeye başladı.

Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in servis ettiği fotoğraflarda lastik botlardan inerek adaya ayak basın insanların arasında çocuklar da var.

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Suriye’nin İdlib kenti kırsalında Suriye ordusunun hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı da sonra mülteci hareketinin İdlib’deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirerek “Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur” demişti.

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ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu’ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” ifadelerini kullandı.

Akar: Birliklerimizin yeri Rusya’yla koordine edilmesine rağmen saldırıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı için “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir” dedi.

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