Sığınmacılar Midilli’ye varmaya başladı

İzmir, Çanakkale ve İstanbul’daki birçok sığınmacı ve göçmenin Yunanistan’a geçmek için sahillerde ve sınır kapılarında toplandığı haberlerinin ardından Midilli adasına varan düzensiz göçmenlerin görüntüleri gelmeye başladı.

Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in servis ettiği fotoğraflarda lastik botlardan inerek adaya ayak basın insanların arasında çocuklar da var.

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Suriye’nin İdlib kenti kırsalında Suriye ordusunun hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı da sonra mülteci hareketinin İdlib’deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirerek “Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur” demişti.