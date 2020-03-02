Sığınmacılar bu kez de Kaş’tan Meis’e geçmeye çalışıyor

Antalya’nın Kaş ilçesi de Yunanistan’a geçmek isteyen sığınmacıların akınına uğruyor. Lastik botlarla denize açılan sığınmacılar Meis’e geçmeye çalışıyor.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye’nin göçmenlere ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberlerinin ardından sığınmacılar ilçenin farklı noktalarından Kaş’ın komşusu, Yunan adası Meis’e deniz yoluyla geçmeye başladı. Kaş’tan ilk geçişin 28 Şubat Cuma günü yapıldığı belirtildi.

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Bir grup sığınmacı dün de Kaş’a bağlı Belenli Mahallesi sahilinde, halk arasında ‘Üzümlü İskele’ olarak bilinen koydan Meis’e geçiş yaptı. Bu sabah da bir grup sığınmacının, Kaş-Kalkan yolundaki Seyret Çakıl mevkisinden iki botla Meis’e doğru geçtiği görüldü. Meis önlerinde Yunan sahil güvenlik görevlilerinin etrafını çevirdiği sığınmacıların Meis ile Kara Ada arasındaki bekleyişi sürüyor.

Bugüne kadar Meis’e 100’e yakın sığınmacının geçtiği kaydedilirken bugün de yaklaşık 50 sığınmacının, ada önlerinde botlarda beklediği öğrenildi.

Suriye’nin İdlib kentinden 34 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil hükümet yetkilileri, sınırlardan geçmeye çalışan sığınmacıların durdurulmayacağını duyurmuş, bunun üzerine başta Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı olmak üzere Avrupa’ya geçiş yapılabilecek noktalar sığınmacı akınına uğramıştı.