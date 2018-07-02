Sığınmacı krizi Alman hükümetini yıkabilir: Koalisyonda istifa resti

Almanya’da koalisyon hükümeti ortakları Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında mülteci siyaseti yüzünden yaşanan anlaşmazlık nedeniyle CSU lideri İçişleri Bakanı Horst Seehofer istifa resti çekti.

Alman basınına yansıyan istifa eğilimini bu sabaha karşı yaptığı açıklamayla doğrulayan Seehofer, ara yol bulma umuduyla bugün bir kez daha CDU ile görüşeceklerini söyledi.

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Deutsche Welle’nin aktardığına göre partisinin yönetiminin bir araya geldiği toplantıda her iki görevinden de istifa etmek istediğini ve uzlaşma sağlanmazsa bunu önümüzdeki üç gün içinde gerçekleştireceğini söyleyen Seehofer, bundan sonra atacağı adımlara da bu görüşme sonrasında karar vereceğini dile getirdi. Yapacağı görüşmenin, Merkel ve CDU’ya yaklaşma çabası olacağına işaret eden Seehofer, “Yoksa bugün nihai karar alımıştı” dedi.

CDU yönetiminin de mülteci krizinin aşılması için CSU ile görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

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Krizin tarafları ne diyor?

CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ile Seehofer arasında bir süredir mülteci ve iltica politikaları nedeniyle derin görüş ayrılıkları yaşanıyordu. Seehofer, bir AB ülkesinde kayıt altına alınan veya iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların Almanya’ya girişine izin verilmemesini istiyordu.

Mülteci sorununa Avrupa düzeyinde ortak çözümü savunan Merkel ise AB zirvesinde alınan kararların CSU’nun taleplerini karşılayağı görüşünü dile getirmişti. Zirvede dış sınırların daha iyi korunması, AB ülkeleri arasında sığınmacıların hareketinin engellenmesi, denizden kurtarılan sığınmacıların kabul edileceği merkezlerin oluşturulması yönünde karar alınmıştı.

CDU yönetimi Merkel’in önerilerine ve AB düzeyinde çözümden yana olan tutumuna tam destek veriyor.