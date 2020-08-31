Sığınaktaki partide karbonmonksit zehirlenmesi: 25 kişi hastanelik

Norveç’in başkenti Oslo’da, yeraltındaki bir sığınakta, cumartesi akşamı, Covid-19 önlem ve kısıtlamaları nedeniyle yasak olmasına rağmen düzenlenen bir partiye katılan 25 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Gaz sızıntısına, sığınağı aydınlatmak için kullanılan jenaratörlerin sebep vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Oslo Üniversite Hastanesi, sadece üç kişinin gözlem altında tutulmaya devam edildiğini açıkladı. Doktorlardan biri, ‘böyle bir organizasyon yapmanın kollektif intihar teşebbüsüne benzediğini’ söyledi.

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Polis müfettişi Emil Lorch-Falch, salgın nedeniyle 200’ü aşkın kişinin katıldığı organizasyonların yasak olduğunu anımsatarak 500 metrekarelik sığınağa 1 metrekarelik girişten girilmesinin de ayrı bir güvenlik riski oluşturduğunu söyledi. Lorch-Falch, “Sığınak yerin 70 metre altında” dedi.

Ülkede yayımlanan Aftonbladet gazetesi, partinin üç hafta önce Facebook üzerinden haberleşilerek organize edildiğini, 200’ü aşkın katılımcıdan saat 23:00’ten itibaren 10-11 kişilik grupla halinde gelmelerinin istendiğini yazdı.

İtfaiye teşkilatından Lars Magne Hovtun, pazar sabahı, saat 03:46’da olay yerine gittiklerini belirterek şunları söyledi: “Boğulma riski yok yüksek. Zaten sızıntı olmasa da partiye hemen son verilip mekanın tahliye edilmesi gerekirdi. Hastaneye kaldırılan yedi kişinin bilinci kapalıydı.”