Sigarayla topyekün mücadele: İnternet de yasak kapsamında

Tütün ürünlerinin satış, tanıtım ve kullanımına kapsamlı yasak yolda.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.

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Teklif, televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılmasını, görüntülerine yer verilmesini yasaklıyor.

Uyarı mesajlarının alanı artırılacak

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak, tütün ürünleri paketleri ve nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan, yüzde 65’den yüzde 85’e çıkarılacak.

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Yazı ve şekiller aynı olacak

Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek.

Marka logosu olmayacak

Sigara paketlerinin üzerinde markanın logosu olmayacak. Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5’ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.

Yasaya göre bu yasaklara uymayanlar, mahalli mülki amir tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılacak. Kapatma cezasından sonra aynı dönem içinde tekrarlanan ihlallerde ise her defasında işletmeye 20 günden bir aya kadar kapatma cezası verilecek.