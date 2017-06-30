Sigaraya yıl sonuna kadar yok: Alkole zam geliyor

Alkollü içeceklere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Sigaraya yıl sonuna kadar zam yok.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in aktardığına göre yasa gereği alkol ve sigaraya ocak-temmuz aylarında, geçmiş altı aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranı kadar otomatik zam yapılıyor. Ancak bakanlar kurulu temmuz dönemi için bu zammın sigaraya uygulanmamasına karar verdi.

Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Erteleme kararında alkol ürünleri yer almadığı için, 3 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak ocak-haziran dönemi enflasyonu oranında alkollü içeceklerin ÖTV’si artacak ve bu ürünlerin fiyatına zam gelecek.

Maliye Bakanlığı açıkladı

Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Bugünkü Resmi Gazete’de sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV tutarlarına ilişkin 2017/10462 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırılmaktadır.

Bu yılın Temmuz-Aralık dönemi için ise 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yılsonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür.”