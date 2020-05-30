Sigaraya bir yılda 78 milyar lira harcandı

Türkiye’de geçen yıl sigaraya 78 milyar lira para harcandı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Sağlık Bakanlığı verilerinden aktardığına göre, geçen yıl Türkiye’de 119.75 milyar adet sigara satışı gerçekleştirilirken, sigara içenlerin cebinden yaklaşık 78 milyar lira çıktı.

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Türkiye’de kalp damar vakalarının yüzde 75’i, akciğer kanseri vakalarının ise yüzde 70’inin de tütün kullanımıyla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Sigara Bırakma Danışma Hattı’na geçen yıl 1 milyon 246 bin 847 çağrı geldi. Aramaların yüzde 10’una takip ve destek verilmesi sağlandı. Hattı arayanların yüzde 17’sinin de polikliniklere yönlendirilerek hekim kontrolünde süreci yürütmelerine destek verildi.

Grafik: AA

Bu kapsamda sigara bırakma planı yapılarak takip edilen kişiler yılda en az yedi defa geri dönüş aramasına tabi tutuluyor. İhtiyaç halinde ve tamamen danışanla ortak karar verilerek bu arama periyotları daha da sıklaştırılabiliyor.

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Bu şekilde plan yapılanların ilk yılın sonunda sigarayı bırakma oranları yüzde 20.6 olarak gerçekleşti. Sigara bırakma polikliniklerinde ise bu oran yüzde 35.