Sigaraya 5 Temmuz’da sıkıyönetim geliyor: Paketin yüzde 5’inde marka yazacak

Sigara paketlerinde sağlık uyarı alanlarını yüzde 95’e çıkaran uygulamanın 5 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe koyan karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Ayrıca çok sayıda yan tütün mamülünün satışı da yasaklandı.

Buna göre sigara ve tütün mamullerinin üzerinde birleşik sağlık uyarısı, yüzey alanının en az yüzde 50’sini, uyarı metni en az yüzde 30’unu ve bırakma bilgisi yüzde 12’den fazla olmamak üzere en az yüzde 10’unu kaplayacak.

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Sigaranın markası, bulunduğu yüzey alanının yüzde 5’ini aşmayacak şekilde, kabartma ve varak kullanmaksızın yeknesak puntoda yazılacak.

Yasaklanan tütün mamülleri

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte bir dizi yan tütün mamülünün satışı da yasaklandı.

Yasaklanan ürülner şöyle tarif edildi: “Sağlık açısından tütünün faydalı olduğu veya daha az sağlık riski gösterdiği izlenimini yaratan vitaminler ve diğer katkı maddeleri, kafein veya taurin veya enerji ve canlılık ile ilişkili diğer katkı maddeleri ve uyarıcı bileşikler, emisyonlar için renklendirici özellikleri olan katkı maddeleri, içimlik tütün mamulleri için inhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştıran katkı maddeleri ile yanmamış formda kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine sahip olan katkı maddeleri.”