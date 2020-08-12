‘Sigaramı yere attım’ demişti: Menderes’teki orman yangını sonrası tutuklama

İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangınına neden olmakla suçlanan şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Görece Mahallesi yakınlarında orman muhafaza memurları tarafından yangın bölgesine yakın bir alanda yakalanarak jandarmaya teslim edilen S.T.’nin işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Menderes’teki ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda 10 Ağustos’ta çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iki uçak, altı helikopter, 30 arazöz ve iki dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrole alınmıştı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, ‘tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü’ söylediği öğrenilmişti.