Sigaradan sonra nargileye de uyarı yazısı geliyor

Sigara paketlerinin üzerindeki gibi nargilelerin üzerine de sağlık uyarılarının koyulacağı açıklandı.
Resmi Gazete’de bugün yer alan tebliğe göre sağlık uyarıları şişenin ağız bölümünden başlamak üzere şişenin üzerine yerleştirilecek.
Tebliğde uyarıların biçimi, boyutları ve renklerinin nasıl olması gerektiğini bahsedilerek uyarıların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirleneceği kaydedildi.
Tebliğe aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanacağı duyuruldu.
Yeni yılla birlikte sigara paketleri tek tip olmuş, üzerine sigaranın yol açtığı zararlara dair fotoğraflar yerleştirilmişti.