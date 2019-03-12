Sigaradan daha fazla: Hava kirliliği yılda 8.8 milyon can alıyor

Almanya’nın Mainz kentindeki Johannes Gutenberg Üniversitesi çatısı altındaki tıp merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre hava kirliliği sigaradan fazla cana mal oluyor.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Daily Mirror’daki habere göre araştırma ekibinden Prof. Thomas Münzel yılda 8.8 milyon kişinin hava kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunlarından dolayı öldüğünü açıkladı.

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El ettikleri sonuçları değerlendiren Münzel, fabrika, araç ve elektrik santrallerinin neden olduğu partiküllerin insan hayatını riske attığını anımsatarak şunları söyledi: ”Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2015’te sigara nedeniyle 7.2 milyon kişi öldü. Hava kirliliğinin neden olduğu kalp hastalıkları beklentimizin çok üzerinde çıktı. Bizim elde ettiğimiz sayı bunun üzerinde. Daha da önemlisi sigara içmemek mümkün ama hava kirliliğine maruz kalmamak günümüz koşullarında mümkün değil.”

Verilere göre Avrupa’da hava kirliliğinin neden olduğu -başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere- sağlık sorunları 790 bin can aldı. İtalya’da 81 bin, Fransa’da 67 bin Polonya’da 58 bin kişi hava kirliliği nedeniyle öldü.