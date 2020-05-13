Sigarada vergi zammı

Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla tek dal sigaradan alınan asgari maktu vergiye zam yapıldı. Vergi zammının sigara fiyatını en az 1.5 lira yükseltmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Buna göre, sigaradaki yüzde 67’lik vergi oranı ile 0.4539 liralık maktu vergi tutarı korundu. Ancak asgari maktu vergi tutarı yüzde 17 artırılarak 0.4569 liraya çıkarıldı. Bu da 20 sigaranın bulunduğu paketten 9 lira 13 kuruş maktu vergi alınacağı anlamına geliyor.

Bugün yayınlanan vergi tablosu

Aynı kalemde son olarak Ağustos 2019’da zam yapılmıştı. O dönem vergi 0.2895 liradan 0.3899’a çıkarılmıştı. Bugünkü zamdan önce bir paket sigaradaki asgari maktu vergi 7 lira 79 kuruştu.