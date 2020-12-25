Sigarada ÖTV düşürüldü: Enflasyonda yarım puan düşüş getirebilir

Sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı düşürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararı, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Kararla, tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların ÖTV oranı yüzde 67’den yüzde 63’e indirildi.

Asgari maktu vergi tutarı 0.4883 lira, maktu vergi tutarı ise 0.4851 lirada sabit tutuldu.

2021 yılının ilk altı ayında asgari ve maktu vergi tutarlarında, yılbaşında Yİ-ÜFE’deki artışa göre gerçekleştirilen artışa da gidilmeyecek.

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QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık vergi düzenlemelerinin yıllık enflasyonda yaklaşık 50 baz puanlık düşüş getireceğini belirtirken, Yatırım Finansman da bu sabah yayınladığı notta etkinin 53 baz puan düşüş yönlü olacağını hesapladı.

Ekonomistler etkinin sigara firmalarının fiyatlama davranışlarına göre değişebileceğine de dikkat çekiyorlar.

Öte yandan Reuters’a bilgi veren bir kaynak, “Tütünde yapılan ÖTV düzenlemesi ile birlikte sektörde ihtiyaç duyulan zam talebi ortadan kalktı. ÖTV düzenlemesi ile birlikte buradan gelebilecek yukarı yönlü enflasyon baskısı kalktı” dedi.

Ağırlık sigarada

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 6.06 olan alkollü içecekler ve tütün kalemi altında yer alıyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü yüzde 5.71 ile sigaraya ait ve sigara yüksek ağırlık nedeniyle manşet tüketici fiyatları enflasyonu üzerinde diğer kalemlere göre oldukça yüksek ağırlığa sahip.

Enflasyon kasım ayında yüzde 14’ün üzerine çıkarken, sigara vergi düzenlemesi öncesi beklenti enflasyonun önümüzdeki yılın ilk aylarında yüzde 15 civarında seyredeceği yönündeydi. Sigara vergi değişiklikleri sonrası ise ekonomist Işık, yıllık enflasyon ilk çeyrekte yüzde 14’ün altında kalabileceğini söyledi.

Enflasyondaki yüksek seyir nedeniyle Merkez Bankası 200 baz puanı dün 475 baz puanı da kasım ayında olmak üzere son iki toplantıda 675 baz puan sıkılaştırmaya gitmişti.