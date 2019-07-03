Sigara ve alkole ‘sessiz sedasız zam’: 70’lik 150 liraya dayandı

Habertürk’ün internet sitesinde yer alan habere göre sigara ve bazı içkilerde vergi artırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Rahim Ak’ın haberine göre ÖTV ve KDV değişikliklerinin sonucunda sigarada vergi 50 kuruş, birada 42 kuruş, rakıda 7.27 lira ve şarapta 58 kuruş artacak. Değişiklik bugünden itibaren geçerli.

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Haberde yasayla fiyatların yılda iki kez zamlanacağı daha önce belirlendiği için bu kez fiyat artışını gerektiren yeni oranların Resmi Gazete’de yayınlanmadığı, vergi oranlarının sessiz sedasız Gelir İdaresi’nin internet sitesinde değiştirildiği belirtildi.

Sigarada ilk zamın tamamı fiyatlara yansımadan ikinci zam geldi

ÖTV değişikliğiyle yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV’si yeniden artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında yapılan 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını fiyatlarına henüz yansıtmışken bu kez 50 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalabilir. Habere göre sigaraya getirilen ek zamla birlikte bütçeye toplam 6.4 milyar lira ek gelir sağlanacak.

70’lik rakının fiyatı yeni vergi zammıyla 142.5 liradan 150 liraya dayandı. 70’lik Yeni Rakı’nın KKTC fiyatı 46 lirayken, Almanya’da REWE süpermarketlerinde ise 70’lik Yeni Rakı fiyatı 16.49 avro (104 lira).

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Sigara ve alkol fiyatları enflasyonu etkilediği için yakından takip ediliyor. Düzenlemelerin ardından özellikle sigara fiyatlarında üreticilerin ilgili vergi artışlarını ürün fiyatlarına yansıtıp yansıtmadığı ise enflasyona etki nedeniyle yakından izleniyor.