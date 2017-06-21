Sigara kağıtlarında şeker ve tatlandırıcı kullanılması yasaklandı

Yaprak sigara kağıdında şeker ve tatlandırıcı kullanımı yasaklandı.

AA’nın haberine göre Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TPDK), sigara kağıtlarına dair yeni karar aldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre kağıdın üzerinde yer alan ayırt edici işaret ve kağıdı beyazlatmak amaçlı olanlar hariç üretimde renklendirici kullanılamayacak.

Kararla birim paketlerinin görülebilir dış ambalajı, açma şeridi, iç ambalajıyla yaprak sigara kağıdı üzerinde, ürün özellikleri, sağlık etkileri, tehlikeleri veya emisyonları konusunda eksik ve yanıltıcı bilgi verilmesi de yasaklandı.

İhraç edilecek kağıtları kapsamayan kararda, üretilen veya ithal edilen kağıtlarda, üzerindeki mürekkepte, kenar ek yeri yapıştırıcısında veya üründe benzen, metilen klorür, tetra kloro etilen, glioksal, mineral yağ, hidrojenle muamele edilmiş hafif/ağır naftenik gibi kimyasallar kullanılamayacak.