Sigara istediler, vermeyince kurşunladılar

İstanbul, Esenyurt’ta iki Suriyeli silahlı saldırıya uğradı. Saldırının, ‘Suriyelilerin sigara vermemesinden’ kaynaklandığı iddia edildi.

Fotoğraf: DHA

Görgü tanıkları, Pınar mahallesinde yaşanan olayla ilgili Suriyelilerin caddede yürürken, yanlarına gelen iki kişinin sigara istediğini olumsuz yanıt alınca iki taraf arasında kavga çıktığını anlattı. Sigara isteyen taraf üç el ateş edip olay yerinden kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurulan ikili, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri üç boş kovan buldu.