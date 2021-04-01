Sigara bırakma tedavisi ‘tasarruf yasası’ kapsamından çıkarıldı

Sigarayı bırakma tedavisi, kamuoyunda ‘tasarruf yasası’ olarak bilinen ve kamu hizmetlerinden indirimli veya bedelsiz yararlanmada istisna kurallarını belirleyen karar kapsamı dışına çıkarıldı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bin ile sınırlı olmak kaydıyla, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığı’nca temin edilecek nikotin replasmanı preparatları ile Bupropion HCI ve Varenikil içerikli ilaçlardan, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri kanalıyla yararlanmada, 4736 sayılı yasanın ‘kamu mal ve hizmetlerinden herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı’ yönündeki hükmünden muaf tutulacaklar.