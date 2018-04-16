‘Sigara almadı’ diye önce eşini dövdü, sonra kardeşini öldürdü

Konya’da bir adam, eve gelirken sigara almadığı bahanesiyle eşini dövdü, ardından da eşinin 20 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Karatay ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Meryem Ö., 31 yaşındaki eşi Cevdet Ö.’nün kendisini dövdüğünü belirterek babasının evine gitti.

Reklam

Kadın, durumu kardeşleri Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan’a anlattı. Kardeşler Cevdet Ö.’nün babasının evine gitti. Üçlüyü enişteleri, Cevdet Ö.’nün kardeşi Harun ve babası Cesim karşıladı.

İki grup arasında kavga çıktı. Cevdet Ö., bıçakla üç kardeşe saldırdı. Muhammed ve Şahin Sağaslan, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne, Fatih Sağaslan da Konya Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Reklam

Ancak 20 yaşındaki Fatih Sağaslan hayatını kaybetti. Muhammed Sağaslan’ın hayati tehlikesi sürüyor, diğer kardeşin durumu iyi. Olayın ardından Cevdet Ö. ile babası ve kardeşi de gözaltına alındı.

Sigara almadı diye dövmüş

İki çocuğu olan Cevdet Ö, polisteki ilk ifadesinde şunları söyledi: “Eşim babasından eve gelirken sigara almasını söylemiştim. Sigara almadan eve gelmiş. Neden almadığını sordum tartıştık. Tartışma büyüyünce evi terk edip, babamın evine gittim. Sonra kayınbiraderlerim, babamın evine geldi. Muhammed’in elinde tüfek vardı. Havaya ateş etti. Ben ilk sıralar inmedim. Daha sonra elime bıçak alıp babamla aşağı indim. Sonra kavga çıktı ve rastgele bıçağı salladım. Öldürmek istemedim. Benim de başımı yaktılar.”

Katil, yedi yıllık evli eşiyle anlaşamadığını, iki ay önce ayrıldıklarını, ‘büyüklerin araya girmesiyle’ barıştıklarını ifade etti.

Meryem Ö.’nün de ifadesinde eşinin kendisini dövdüğünü söylediği öğrenildi.