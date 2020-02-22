Şifre skandalının ÖSYM başkanına ikinci ‘FETÖ’ davası: Dokuz yıl hapis istendi

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir hakkında Kayseri’de yeni bir dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Kayseri başsavcılığının Demir ile o dönemki başkan yardımcısı Ömer Pekşen hakkında yürüttüğü ‘FETÖ’ soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek dava açtı.

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İddianamede, Demir ve Pekşen’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte örgüte yardım etme’ suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası istendi.

İkiliye ‘ÖSYM Başkanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet’ suçundan da bir yıldan dört yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, Demir hakkında Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir dava daha görüldüğü, iki davanın birleştirilip birleştirilmeyeceği hususunun mahkemenin takdirine bırakıldığı kaydedildi.

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Ankara’da açılan davada tutuksuz yargılanan Demir’e ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçlarından 18 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Ali Demir Eylül 2010’da ÖSYM başkanı olarak atanmış ve süresinin dolduğu 29 Mart 2015’e kadar bu görevi yürütmüştü. Demir’in görevde olduğu 2011 yılında üniversite sınavında matematik sorularında soruların yanıtlarının bir şifrelemeyle verildiği skandal ortaya çıkmıştı.