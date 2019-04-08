Şifre skandalının ÖSYM başkanı ‘FETÖ’den gözaltında

Eski Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir ‘FETÖ‘ operasyonunda gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Ankara başsavcılığı, ÖSYM’ye yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şüphelilerden Ali Demir’in de aralarında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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2011’deki YGS’de soruların çalındığı iddia edilmiş ve çok sayıda öğrenci Ali Demir’i protesto etmişti.

Ali Demir Eylül 2010’da ÖSYM başkanı olarak atanmış ve süresinin dolduğu 29 Mart 2015’e kadar bu görevi yürütmüştü. Demir’in görevde olduğu 2011 yılında üniversite sınavında matematik sorularında soruların yanıtlarının bir şifrelemeyle verildiği skandal ortaya çıkmıştı.