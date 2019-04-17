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Yaramazlara biraz batar!

Şifre skandalının ÖSYM başkanı adli kontrolle serbest

FETÖ’ soruşturmasında gözaltına alınan eski Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir adli kontrolle serbest bırakıldı. Demir’in ev hapsinde tutulacağı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Demir ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

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Demir, ‘FETÖ’nün ÖSYM başkanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Nisan’da Bursa Kestel’de Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil firmasında yakalanmıştı.

Ali Demir Eylül 2010’da ÖSYM başkanı olarak atanmış ve süresinin dolduğu 29 Mart 2015’e kadar bu görevi yürütmüştü. Demir’in görevde olduğu 2011 yılında üniversite sınavında matematik sorularında soruların yanıtlarının bir şifrelemeyle verildiği skandal ortaya çıkmıştı.

Şifre skandalının ÖSYM başkanı ‘FETÖ’den gözaltında

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